Указ губернатора Оренбургской области от 31 августа 2020 года № 413-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №23Гук, от 30.05.2020 № 246-ук, 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 указа после слов "государственного экзамена," дополнить словами "проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области публичных слушаний (общественных обсуждений),".

1.2. Абзац первый пункта 3 изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 14 сентября 2020 года на территории Оренбургской области работу:".

1.3. В абзаце первом пункта 4 указа слова "продолжающим осуществлять" заменить словом "осуществляющим".

1.4. Пункт 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 14 сентября 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.".

1.5. В пункте 8 указа:

подпункт 8.2.1 признать утратившим силу;

подпункт 8.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"С 1 сентября 2020 года допускается обучение с очным присутствием обучающихся с учетом обеспечения соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.";

подпункт 8.9 дополнить абзацем следующего содержания:

"С 1 сентября 2020 года допускается обучение с очным присутствием обучающихся с учетом обеспечения соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.".

1.6. Пункт 16 указа признать утратившими силу.

1.7. Дополнить указ пунктом 211 следующего содержания:

"211. Министерству культуры Оренбургской области проработать вопрос о возможности открытия театрального сезона на территории Оренбургской области с 1 октября 2020 года.".

1.8. Пункт 22 указа признать утратившими силу.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







