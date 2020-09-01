Первый российский беспилотный вертолет проходит пробную эксплуатацию

На форуме "Армия-2020" впервые был показан мониторинговый комплекс с беспилотной вертолетной системой БВС ВТ 45. Это первый отечественный вертолет-беспилотник, который полностью сертифицирован и уже начал свою работу.

Компания "Радар ММС" разрабатывает беспилотники вертолетного типа давно и, надо сказать, успешно. Еще в 2018 году демонстрировался тяжелый беспилотник БВС ВТ 500 массой 500 кг, способный нести полезную нагрузку в 150 кг. Он предназначался для работы в море и над сушей. Его основные задачи - ведение разведки, радиолокационное сканирование больших территорий, ретрансляция радиосигналов, окончательное наведение управляемого оружия на цель, доставка грузов и многое другое.

В рамках диверсификации для гражданских потребителей был разработан легкий вертолет массой всего 45 кг, способный нести полезную нагрузку в 10 кг, названный БВС ВТ 45. Базируется вертолет в специально оборудованном автофургоне. Там же находятся два места для операторов, которые в реальном времени управляют вертолетом-беспилотником. Вертолетный комплекс может оперативно перемещаться на значительные расстояния и сразу приступать к работе.

Предварительные испытания показали высокую надежность мониторингового комплекса и открыли широкий диапазон его возможностей.

Зимой вертолет-дрон отработал на Ямале. Занимался геологоразведкой. При помощи специальных магнитных датчиков была составлена карта заданной местности. При температуре окружающего воздуха до минус 35 градусов беспилотный вертолет, имеющий бензиновый двигатель, беспрерывно работал более двух часов. Ни один мультикоптер, которых сейчас множество, но которые летают на электрической тяге, на такое не способен.

По словам разработчиков, БВС ВТ 45 оптимально подходит для выполнения патрульно-охранных и контртеррористических мероприятий, а также для проведение ледовой разведки, определения масштаба последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, контроля состояния линий электропередач, трубопроводов и лесных угодий, экологического контроля местности и акваторий. Причем, это далеко не полный перечень его возможностей.

В конце прошлого года комплекс был поставлен для пробной эксплуатации питерским спасателям. А уже весной этого года он активно использовался для мониторинга соблюдения режима самоизоляции в начальный период пандемии коронавирусной инфекции. Как рассказали питерские спасатели, комплекс позволял быстро выявлять граждан, которые, не взирая на все запреты, отправлялись на природу жарить шашлыки. И каково же было потрясение безмятежно отдыхающих нарушителей, когда из-под небес раздавалось грозное предупреждение о том, что шутки с вирусом до добра не доведут, и режим все-таки надо соблюдать.

Дело в том, что на небольшом вертолете установлена видеокамера высокого разрешения и мощный динамик, через который представители МЧС и обращались к тем, кто развлекался там, куда ходить не стоило.

По результатам тестирования беспилотного вертолета будет принято решение о массовых закупках БВС ВТ 45, и не только в интересах МЧС.