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01.09.2020,  
13:21
Текст:  Михаил Русин

Попадание трех ракет в списанный корабль ВМС США сняли на видео

В интернете появился видеоролик, на котором показано попадание трех противокорабельных ракет в списанный корабль ВМС США Durham.

Как сообщает The Drive, это произошло во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона RIMPAC недалеко от Гавайских островов.

Мишенью так называемых "учений по потоплению" стал списанный корабль ВМС США Durham. Он был введен в строй 24 мая 1969 года и списан 25 февраля 1994 года.

На 39-секундном ролике показано попадание минимум трех противокорабельных крылатых ракет, пробивших корпус корабля.

"Кадры видео показывают, как противокорабельная крылатая ракета, скорее всего RGM-84 Harpoon, скользит над волнами, а затем пробивает левую часть корпуса корабля и взрывается. За ним следуют еще две ракеты, поражающие корабль чуть выше ватерлинии. Между ударами второй и третьей ракет кажется, что в воду рядом с кораблем падает поток предметов. Объект влетает в кадр слева направо незадолго до появления брызг. Судя по всему, это был боеприпас с кластерным/площадным воздействием", - пишет the Drive.

Фото: ВМС США/РИА Новости
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Эксперты отмечают, что подобные реалистичные тренировки нельзя воспроизвести на симуляторах.

"Симуляция - важная часть нашей подготовки, но нет ничего лучше, чем проводить боевую стрельбу. Учения по потоплению - важный способ максимально реалистично проверить наше вооружение", - говорит капитан ВМС Австралии Филиппа Хэй, командир первой оперативной группы RIMPAC 2020.

В публикации также отмечается, что корабли-мишени, по которым ведется огонь, подготавливаются к учениям таким образом, чтобы минимизировать возможные негативные последствия. Каждое судно проходит процесс очистки от нефтепродуктов и вредных веществ. А обстреливаются корабли там, где во время учений не могут оказаться люди или морские млекопитающие.

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