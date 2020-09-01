30 августа русскому Уолту Диснею, выдающемуся художнику-мультипликатору Леониду Шварцману исполнилось 100 лет. Свой секрет долголетия мэтр объяснял не только здоровым образом жизни, но и тем, что всю жизнь занимался любимым делом. На его мультиках выросло не одно поколение. Однако герои "Крокодила Гены", "38 попугаев", "Дяди Степы-милиционера", "Снежной королевы", "Котенка по имени Гав", "Аленького цветочка" и многих других звездных мультфильмов могли быть другими или не появиться вовсе, если бы творческие способности Шварцмана в свое время не приметили на заводе, где он работал, и не отпустили на учебу. По сути, путевку в большую мультипликацию Леонид Аронович получил на Урале.

О юбилее Леонид Шварцман не думает: сколько наверху отпущено, столько каждый и проживет. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Уральский след

В 2007 году Шварцман был удостоен народной премии "Светлое прошлое", ставшей брендом Южного Урала. Премия присуждается знаменитым землякам, живущим за пределами региона, за выдающиеся заслуги в разных сферах деятельности. Автор идеи и ведущий церемонии, на которой вручают придуманного Эрнстом Неизвестным "Кентавра с цветком в груди", - бард Олег Митяев.

Правда, сам Леонид Шварцман на вручение премии тогда приехать не смог. За него награду получила московская певица и актриса Лариса Брохман - голос Чебурашки (она озвучивала любимого многими персонажа в новой версии мультсериала голосом Клары Румяновой), а в прошлом - солистка известного челябинского бард-трио "Мультики". Но статуэтка Кентавра оказалась не единственным сюрпризом для мэтра. На Челябинском тракторном заводе издали приказ о награждении Шварцмана "Золотым знаком отличия в труде", а гендиректор Валерий Платонов приехал на церемонию, чтобы передать его лауреату.

Самое интересное - идея выдвинуть мультипликатора на народную и корпоративную премии принадлежит заводским журналистам. Они первыми узнали об уральском прошлом Леонида Ароновича, опубликовав о нем газетный очерк.

Нарисовал портрет Кирова

В одном из интервью Шварцман рассказал об обстоятельствах, которые привели его на Урал. Родился он в Минске, но впоследствии переехал в Ленинград, где учился в школе Академии художеств. Во время блокады работал на Кировском заводе. В 1941-м эвакуировался на Южный Урал. Это, добавил Леонид Аронович, видимо, и спасло ему жизнь. В Челябинске трудился токарем, а когда начальники узнали, что он художник, "предложили оформлять завод".

Книга о лауреатах "Светлого прошлого" этот период жизни Шварцмана описывает подробнее. Высокий худой парень с умными глазами выглядел немного наивным и незащищенным. В то же время в токарном деле, судя по всему, преуспел - работать в тылу, как правило, отправляли высококвалифицированных специалистов.

Накануне 44-го года он уже официально трудился в художественной мастерской Челябинского Кировского (ныне тракторного) завода. Его оформили маляром, хотя потом в документах кадровики написали "художник".

- Мы выполняли задание Берии, занимались наглядной агитацией, - рассказывал Леонид Шварцман. - Рисовали вождей, генералов, Героев Советского Союза…

Как-то ему поручили к годовщине смерти написать портрет Сергея Кирова. Полотно вышло огромное, и его поместили у проходной. По словам старожилов, художнику довелось запечатлеть и директора Танкограда Исаака Зальцмана.

Победу Шварцман встретил в Челябинске. Однако эвакуированных не торопились отпускать по домам. Будущий мультипликатор отправил письма в Академию художеств в Ленинград и московский ВГИК с просьбой пригласить его на вступительные экзамены. Ответ из института кинематографии пришел быстрее. С ним он и пошел в отдел кадров.

У каждого человека, видимо, есть ангел-хранитель. Леониду он предстал в образе заместителя заводского парторга, женщины-организатора, которая и распорядилась отпустить его на учебу. В заявлении от 4 августа 1945 года Шварцман так обосновал свое решение: "Прошу уволить меня с завода, так как я хочу поступить во ВГИК". Когда об этой истории узнал парторг предприятия Михаил Козин, разразился скандал. Но у отпущенного в столицу работника уже начиналась другая жизнь, полная мультипликации.

Одной левой

Получив кинематографический диплом, Шварцман устроился на студию "Союзмультфильм". Он был художником-постановщиком пятидесяти семи фильмов, а режиссером-постановщиком - тринадцати. Рисовал левой рукой, хотя сам - переученный левша. Будучи школьником, повредил палец левой руки, и учительница научила его писать правой.

- Если спросить у родителей, какие дети им дороже, они не сумеют ответить. То же самое я могу сказать о своих персонажах, - отметил Шварцман, когда у него интересовались любимыми творениями.

И все-таки среди всех его мультгероев самый трогательный и известный - Чебурашка. Леонид Аронович стал его вторым после писателя Эдуарда Успенского отцом.

- У Успенского, - говорил он в одном интервью, - есть "Вступление, которое можно и не читать" в книге "Крокодил Гена и его друзья". И там он пишет, что, когда был маленьким, родители ему подарили бракованную игрушку - мохнатого зверька с большими желтыми глазами, как у филина, и с большой заячьей головой.

Над созданием визуального образа мультипликатор работал полгода. К Шварцману часто приходил режиссер мультфильма Роман Качанов, и они обсуждали наброски, спорили. Вначале у маленького героя были "ушки на макушке", как у зверушек. Но, постепенно увеличиваясь, стали сползать вниз. Хвостик убрали, вместо небольших ножек остались ступни. Глаза Шварцман с самого начала сделал не желтыми, а черными - получились удивленные глазки маленького ребенка. Так "неизвестный науке зверь" приобрел человеческие черты.

Огромное количество детей благодарно этому милому персонажу за ценные для взрослой жизни качества. Заговорили о Чебурашке и за рубежом. Большой популярностью он пользуется в Японии, где пересняли фильм "Крокодил Гена", выпустили новые серии, постаравшись точно скопировать внешность всех действующих лиц.

Так Чебурашка ушел в большую жизнь. Четырежды был талисманом российской олимпийской сборной, с космонавтами слетал к МКС. В Сети есть упоминание, что бронзовое изваяние лучшего друга крокодила Гены хотели разместить в Екатеринбурге. Провели конкурс эскизов, но, к сожалению, скульптура так и не появилась. А в Раменском, Ижевске, Хабаровске, Ялте, Нижнем Новгороде, Ишимбае любимый персонаж стал частью городской среды.

Жизнь в красках

- К деньгам я равнодушен, - констатирует Леонид Аронович. - Помню, во время поездки в Чехословакию на всю валюту купил фломастеры. Зато какие великолепные наброски тогда сделал! До сих пор у меня хранятся.

О юбилее, по его словам, вообще не думает: сколько наверху отпущено, столько каждый и проживет. Хотя, признался, сам он человек неверующий - так его поколение воспитали. Главное - Шварцману посчастливилось работать для детей. Значит, жил с интересом.

В челябинском музее трудовой и боевой славы тракторного предприятия есть экспозиция, посвященная эвакуированным ленинградцам. За станками Танкограда в войну стояли около 7,5 тысячи жителей города на Неве.

- Когда мы рассказываем об их трудовом подвиге, обязательно вспоминаем Леонида Шварцмана, - подчеркивает директор музея Надежда Дида. - Я привожу его в пример нашим посетителям: даже если у тебя недостает красок, можно рисовать углем и при этом быть творческим человеком, художником, мастером. Все дело в желании и постоянном стремлении к мечте.

Справка "РГ"

Леонид Шварцман - народный художник России, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства. Обладатель множества призов: Всесоюзного кинофестиваля в Минске, за лучший детский фильм Международного кинофестиваля в Тампере, "За вклад в профессию" Открытого российского фестиваля анимационного кино. Американцы удостоили его награды за вклад в мультипликацию "Голливуд - детям". Член Академии кинематографических искусств "Ника" и АСИФА - Международной ассоциации анимационного кино.