С начала года Росреестр поставил на кадастровый учет около 160 школ

С начала 2020 года Росреестром на государственный кадастровый учет поставлено порядка 160 общеобразовательных учреждений в регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что большинство из зарегистрированных школ, возведены в рамках государственных программ "Развитие образования" и "Комплексное развитие сельских территорий". "Среди объектов - средние общеобразовательные, спортивные, кадетские школы, суворовские училища, школы-интернаты и образовательные комплексы. Социально значимые объекты, которые находятся на особом контроле у территориальных органов ведомства, были поставлены на кадастровый учет в кратчайшие сроки", - подчеркивается в сообщении.

Больше всего таких объектов поставлено на кадастровый учёт в Алтайском крае (23) и Ульяновской области (22). Также среди регионов-лидеров Республика Башкортостан, где на кадастровый учет в этом году поставлено 9 школ, Воронежская область (8 школ), Московская область (7), Брянская область (5), Иркутская область (5), Республика Крым и Севастополь (5) и Удмуртская республика (7).

Росреестр оказывает содействие и консультативную помощь органам местного самоуправления в подготовке правоустанавливающих документов и предварительной проверке технических документов.