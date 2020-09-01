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01.09.2020 16:52
Рубрика: Общество

С начала года Росреестр поставил на кадастровый учет около 160 школ

Текст: Светлана Ментюкова

С начала 2020 года Росреестром на государственный кадастровый учет поставлено порядка 160 общеобразовательных учреждений в регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Отмечается, что большинство из зарегистрированных школ, возведены в рамках государственных программ "Развитие образования" и "Комплексное развитие сельских территорий". "Среди объектов - средние общеобразовательные, спортивные, кадетские школы, суворовские училища, школы-интернаты и образовательные комплексы. Социально значимые объекты, которые находятся на особом контроле у территориальных органов ведомства, были поставлены на кадастровый учет в кратчайшие сроки", - подчеркивается в сообщении.

Больше всего таких объектов поставлено на кадастровый учёт в Алтайском крае (23) и Ульяновской области (22). Также среди регионов-лидеров Республика Башкортостан, где на кадастровый учет в этом году поставлено 9 школ, Воронежская область (8 школ), Московская область (7), Брянская область (5), Иркутская область (5), Республика Крым и Севастополь (5) и Удмуртская республика (7).

Росреестр оказывает содействие и консультативную помощь органам местного самоуправления в подготовке правоустанавливающих документов и предварительной проверке технических документов.

Общество Образование Правительство Росреестр

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