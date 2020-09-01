"Шторм" надвигается: NI оценил штурмовой вертолет Ми-171Ш

The National Interest оценил усовершенствованный транспортно-штурмовой вертолет Ми-171Ш.

Издание The National Interest отреагировало на сообщения российских СМИ о том, что модернизированный вертолет Ми-171Ш Storm ( экспортное название модели Ми-8АМТШ) запустят в серийное производство в 2022 году. Об этом на форуме "Армия 2020" заявил представитель Улан-Удэнского авиационного завода.

Новая версия вертолета отличается усиленной защитой и более высокими поражающими способностями. В частности, он оснащен управляемыми ракетами.

Автор напоминает, что Ми-171Ш - это последняя обновленная версия вертолета Ми-17, "старого, но надежного". Он поступил на вооружении советской армии в 1970-х годах. Его можно сопоставить с американским Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез").

Ми-171Ш был представлен на мировом рынке в 2002 году и широко экспортировался клиентам на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Восточной Европе.

Он уникален тем, что был заказан даже членами НАТО - некоторые из них были проданы Хорватии, а также Чехии в период с 2005 по 2008 год. "Известно, что Россия экспортирует свои вертолеты практически любому международному покупателю, включая США", - отмечает автор.

Разработанный как транспортный, Ми-171Ш по-прежнему может использоваться для выполнения разных задач. Это переброска десанта, транспортировка грузов, огневая поддержка войск, атаки "воздух-земля", сопровождение военных колонн, медицинская эвакуация и спасательные операции.

Он способен работать в любых погодных условиях днем и ночью, оснащен пятилопастным несущим винтом, рулевым винтом и неубирающимся трехопорным шасси с носовым колесом.

В кабине экипажа могут разместиться три человека, а в основном отсеке - 36 военнослужащих, или 12 раненых на носилках.

В то время как американские вертолеты Sikorsky UH-60 и Black Hawk, были спроектированы с учетом характеристик живучести ( баллистическая стойкость и ударопрочная конструкция) броня Ми-171Ш разработана для обеспечения защиты кабины экипажа и жизненно важных единиц.