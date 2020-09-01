Синоптики предсказали две волны "бабьего лета"

Специалисты центра погоды "Фобос" предсказали две волны "бабьего лета" в сентябре.

Первая, по оценкам экспертов, началась в Центральной России как раз сегодня, и продлится она до 4 числа. Гораздо более выраженным потепление будет с 10 по 17 сентября.

Настоящая метеорологическая осень придет в центр страны только в конце месяца, полагают в "Фобосе". Только в последней декаде среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 15. В целом же сентябрь будет теплым и сухим: выпадет не более 70 процентов месячной нормы осадков.