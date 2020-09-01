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Стало известно имя соведущего Тодоренко на "Орле и Решке"

Новости
    01.09.2020, 18:43
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

"Пятница!" только что отмела все слухи, гипотезы и домыслы, объявив имя соведущего Регины Тодоренко на популярнейшем шоу "Орел и Решка".

Фото: Галина Кмит/ РИА Новости www.ria.ru
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Им стал Тимур Родригез - это официальное заявление канала.

"Соведущим Регины Тодоренко в российском сезоне "Орла и Решки" стал Тимур Родригез. Ждём премьеру!" - доводит до сведения информация на аккаунтах "Пятницы". Фото дуэта - прилагается.

Ранее настойчиво звучал слух, что с Тодоренко программу "Орел и Решка. Россия" будет вести Настя Ивлеева, но та несколько дней назад это опровергла.

Фото: kinopoisk.ru
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Стоит напомнить, что Тимур уже путешествовал в рамках "Орла и Решки" - в 2018 году артист был соведущим одного из спецвыпусков, прокатившись в Краснодар.

Премьера блока свежих приключений - 28 сентября.

Тимуру "Родригезу" Керимову сорок лет. Родился в Пензе. Певец, шоумен, актер, артист дубляжа. Участник КВН, Comedy Club, "Ледникового периода" и так далее. Снялся в фильмах и сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Служебный роман. Наше время", "Золотая теща".

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