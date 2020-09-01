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1 сентября 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 28 августа 2020 года № 693 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 21.08.2020) следующее изменение:

в пункте 4 абзац шестой изложить в следующей редакции:

"на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, муниципальных образований области, региональных спортивных федераций. Допуск зрителей на площадки проведения спортивных мероприятий осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания, при условии соблюдения ими социальной дистанции не менее 1 метра в период нахождения в зрительской зоне (указанное ограничение социальной дистанции не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи);".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28.08.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов



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