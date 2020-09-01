"Тигр" с пулеметной установкой "Нимр" впервые показали на "Армии-2020"

Российские бронеавтомобили "Тигр" являются универсальными платформами для применения различного вооружения. На них возможна установка пулеметов, автоматических гранатометов, малокалиберных пушек и минометов.

При этом появляются новые, все более совершенные варианты. Так, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" холдинговая компания "НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех продемонстрировала на "Тигре" новый дистанционно управляемый боевой модуль "Нимр".

В качестве вооружения на нем используется 12,7-мм пулемет 6П49 "Корд", применяющий бронебойно-зажигательные, трассирующие боеприпасы и пули со стальным сердечником.

Цели могут поражаться в режиме одиночного огня, коротких (5 выстрелов), длинных (10 выстрелов) очередей и стрельбой без ограничения со скорострельностью до 150 выстрелов в минуту. Боекомплект - 450 патронов.

Прицельная дальность поражения наземных и воздушных целей в дневных условиях достигает 2 000 метров, при боевых действиях в темное время суток - 1 500 метров.

Модуль имеет совершенную систему управления огнем с лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. Через телевизионный канал противник обнаруживается на дистанциях до 7000 метров, а распознается на расстоянии в 4 000 метров, через тепловизионный канал - 5 500 и 3 500 соответственно.

В пояснительных материалах также сообщается, что эта установка весит всего 300 кг, ее длина - 1 630 мм, ширина - 893 мм, высота - 830 мм.

Как ожидается, такие боевые модули найдут применение и на других типах бронемашин.