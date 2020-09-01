"Начальное землеведение с приложением очерков родиноведения и краткого обзора частей света" - последняя учебная работа Александра Ященко. В наставлении к школьному учебнику было указано о важности "воспитания родинолюбия" у учеников младших классов.

... Еще будучи студентом Санкт-Петербургского университета, Ященко совершил путешествие по Лапландии, бывал в Закаспийском крае и Бухаре. А в 1903 году Академия наук командировала его в Австралию, где у озера Эйр Ященко жил с местными аборигенами и составил уникальную этнографическую коллекцию.

При этом и свою огромную Родину уроженец Бугуруслана (в некоторых источниках Бугульмы) знал отлично. По воспоминаниям жителей Нижегородской губернии (после революции Ященко перебрался туда из Петрограда), на лекциях и уроках он говорил не заученными фразами, а живым языком.

Таким же он написал учебник родиноведения.

До Ященко от народного языка старались уходить, а он, наоборот, избегал наукообразных выражений, используя обыденные, вроде "вёдро". Даже после революции отмечалось, что "книга Ященко на общем, резко преобладающем сером фоне казенно-чиновничьих учебников царского времени производит впечатление скорее благоприятное".

Учебник был иллюстрирован в том числе цветными снимками Сергея Прокудина-Горского (на фото) - пионера цветной фотографии. И имел, как сказали бы сейчас, большое развивающее значение для детей. Например, под рубрикой "Наблюдение и опыт" рассказывалось, как определить стороны света: "Русские крестьяне умеют по солнцу и тени узнавать не только страны света, но и время дня, меряя ступнями длину собственной тени, предварительно заметив, где она кончилась. Каждому часу дня соответствует определенная длина и направление тени...".

Доступно и обстоятельно Ященко рассказывал младшеклассникам о Родине:

"Наша родина, Россия, составляет по площади около одной шестой части всей земной поверхности, если не считать водных пространств, на земле. Россия так велика, что при одинаковом масштабе карта России - самая большая из карт всех государств. Правда, одно государство, Англия, превосходит Россию величиной своих владений, но владения Англии разбросаны по всей земле и не могут быть изображены на одной сплошной карте..."

"Россия имеет избыток скота, поэтому может вывозить в другие государства большие количества кож, сала, масла и самого скота. Русские крестьяне держат свой рогатый скот в зиму дома, под навесами и кормят запасами разного хлебного корма и сена, и уже ранней весной выгоняют на разные пастбища. Пасут скот крестьяне до белых мух, как они зовут хлопья первого снега..."

Увы, учебный 1916 год стал первым и последним в школьной судьбе "Родиноведения" - учебник исчез в вихре революции.

В 1917-м Ященко, уже пенсионер, переехал с семьей в Нижегородскую губернию, где преподавал в школе села Гагина Сергачского уезда, а с 1927 года - в самом Сергаче. Половину своего дома отвел под краеведческий музей.

В 1937-м создателя "Родиноведения" обвинили в контрреволюционной деятельности. По одним данным - расстреляли 3 января 1938 года в Горьком. По другим - выпустили из заключения тяжело больным, и умер Александр Леонидович в 1943-м.

Несколько лет назад в Нижнем Новгороде предлагали назвать одну из улиц именем ученого и учителя Ященко. Увы... Но чудом сохранился удивительный учебник.

Возможно, лучшей памятью о его создателе станет переиздание "Родиноведения".