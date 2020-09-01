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Умерла одна из создателей "Сталкера" и "Соляриса" Нэлли Фомина

Новости
    01.09.2020, 11:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

29 августа умерла художник-постановщик по костюмам Нэлли Ефимовна Фомина, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

Нэлли Фомина родилась в 1937 году в Перми. В 1959-м поступила в Московский текстильный институт на факультет прикладного искусства, окончила его в 1965-и по специальности "Художественное оформление тканей и изделий".

Уже на последнем курсе института Фомина работала на "Мосфильме" в качестве ассистента художника по костюмам в картине "Сказка о царе Салтане". С 1967 года работала как ассистент художника по костюмам на фильмах "Первый курьер", "Красная палатка", далее - "Один из нас", "Спокойный день в конце войны" и "Солярис".

Уже в качестве художника по костюмам работала на лентах "Берега" (1973), "Зеркало" (1974), "Рудин" (1976), "Маленькие трагедии" (1979), "Сталкер" (1979), "О бедном гусаре замолвите слово" (1980), "Мертвые души" (1984), "Черная стрела" (1985), "Крейцерова соната" (1987), "Леди Макбет Мценского уезда" (1989), а так же американских лентах "Дьявольская симфония" (1995), "Похороны крыс" (1995) и "Маркиз де Сад" (1996).

Сотрудничала Фомина и с театральными режиссерами, в частности - с Олегом Ефремовым.

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