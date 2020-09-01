Видео: британский военный тягач снес столб в Боснии

Сразу два инцидента с бронетехникой стран НАТО произошли за минувшие сутки.

Accident occurred on Yeongro Bridge. Police believe the SUV was driving at a high speed, crashed into the armoured vehicle without seeing it. The armoured vehicle has 2 reflectors at the back. Police plan to conduct an autopsy on the SUV driver's body incl. see if was drunk. pic.twitter.com/DbyVH7fX6c — Raphael Rashid (@koryodynasty) August 31, 2020

В Южной Корее в тяжелом дорожно-транспортном происшествии с участием американского гусеничного транспортера М113 погибли 4 человека и еще один ранен.

Как сообщают местные источники, инцидент произошел вечером в воскресенье в городе Пхочхон (провинция Кенгидо). Внедорожник, в салоне которого находились четверо местных жителей, на большой скорости врезался в заднюю часть бронемашины, принадлежащей армии США.

В результате водитель и пассажиры автомобиля погибли на месте. Также пострадал один из двух членов экипажа "сто тринадцатого". Его госпитализировали с легкими травмами.

БТР имел расположенные в корме светоотражатели, но его, по всей видимости, просто не заметили. В ходе расследования предполагается установить, был ли сидевший за рулем пьян.

Еще одна авария с участием военной техники зафиксирована в Боснии. Здесь в ходе марша вышел из строя бронеавтомобиль Foxhound британского контингента. Надо отметить, что эта техника, имеющая повышенный уровень защиты от мин и фугасов, неоднократно критиковалась за низкую надежность.

Для эвакуации был вызван четырехосный тягач MAN, который взял сломавшуюся машину на буксир, но, когда начал двигаться, снес придорожный столб. Данных о пострадавших пока не поступало.