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Вышел русский трейлер хоррора "Создатели страхов" с "Мисс Шри-Ланка"

Новости
    01.09.2020, 14:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

К предстоящему официальному цифровому релизу в России на YouTube опубликован локализованный трейлер британского хоррора 2015 года "Создатели страхов" (Definition of Fear): полторы минуты румяных скриминг гёрлз и патентованных жанровых шаблонов, словно в VHS-времена окунуться.

Фото: kinopoisk.ru
Выложены отрывки из нового хоррора создателей "Прочь"

Синопсис сообщает, что зрителя ждет рассказ о злоключениях четырех красивых девушек, которые проводят свои заслуженные выходные на пленэре "в очаровательном домике отдыха". Где, разумеется, все не столь буколично, как казалось поначалу. Чему виной - заигрывание гражданок отдыхающих с Потусторонним!

В ролях - "Мисс Шри-Ланка" 2006 года, модель Жаклин Фернандес ("Миссис серийная убийца"), Кэтерин Баррелл ("Озеро Страха: Наследие", "Дом ужасов", "Зов крови"), Мерседес Папалиа ("Глубокий порез") и Блайт Хаббард ("Я - зомби"),

Постановщик, сценарист и продюсер - Джеймс Симпсон (продюсер "Головы в облака" с Терон и Крус), для которого Definition of Fear стал режиссерским дебютом.

Легально посмотреть картину можно будет с 11 сентября.

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