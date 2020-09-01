Вышел русский трейлер хоррора "Создатели страхов" с "Мисс Шри-Ланка"

К предстоящему официальному цифровому релизу в России на YouTube опубликован локализованный трейлер британского хоррора 2015 года "Создатели страхов" (Definition of Fear): полторы минуты румяных скриминг гёрлз и патентованных жанровых шаблонов, словно в VHS-времена окунуться.

Синопсис сообщает, что зрителя ждет рассказ о злоключениях четырех красивых девушек, которые проводят свои заслуженные выходные на пленэре "в очаровательном домике отдыха". Где, разумеется, все не столь буколично, как казалось поначалу. Чему виной - заигрывание гражданок отдыхающих с Потусторонним!

В ролях - "Мисс Шри-Ланка" 2006 года, модель Жаклин Фернандес ("Миссис серийная убийца"), Кэтерин Баррелл ("Озеро Страха: Наследие", "Дом ужасов", "Зов крови"), Мерседес Папалиа ("Глубокий порез") и Блайт Хаббард ("Я - зомби"),

Постановщик, сценарист и продюсер - Джеймс Симпсон (продюсер "Головы в облака" с Терон и Крус), для которого Definition of Fear стал режиссерским дебютом.

Легально посмотреть картину можно будет с 11 сентября.