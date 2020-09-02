Алексей Морозов: В КХЛ нет критической ситуации с коронавирусом

В перерыве матча за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и "Ак Барсом" руководитель КХЛ Алексей Морозов ответил на вопросы журналистов.

Алексей Морозов: Очень рады, что начали сезон, как и планировали. Чувствую по себе, что соскучились, хотели смотреть хоккей вживую. Хорошо, что люди пришли. Есть процент посещаемости зрителей на сегодняшнем матче. Будем продолжать с осторожностью, следить за здоровьем спортсменов и судей, тех, кто работает на матче. Подходили зрители, говорили, что рады быть здесь. Многие нас поддержали: и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель здесь, и глава ФХР Владислав Третьяк.

Следите за плей-офф НХЛ, который проходит в "пузыре"? Рассматривается ли похожий формат в КХЛ?

Алексей Морозов: Смотрим, обсуждаем "пузырь". Хорошо, что у них нет заболевших. Но у нас совсем другие реалии. В одном городе мы не сможем собрать все команды. У нас нет столько арен, площадок для проживания всех команд. Мы хотим провести сезон так, чтобы зрители могли приходить на домашние матчи и поддерживать свои любимые клубы.

Учитывая всевозможные ограничения, разделение на "чистую" и "грязную" зоны, вы довольны тем, как стартовал сезон? Все идет так, как вы ожидали?

Алексей Морозов: Началось все, как мы планировали, как прописано в нашем Положении. Сегодня мы даже не могли провести церемонию открытия со льда, потому что это уже "чистая" зона, а мы находились в "грязной". Хотя мы все тестируемся и проверяемся, все с отрицательными результатами. Но этот регламент надо выдерживать, чтобы мы продолжали этот чемпионат. Также доложили руководителям наших клубов, которых мы собирали, что все зависит от игроков и от клубов, и только совместная работа позволит нам идти вперед.

Будут ли игроки КХЛ в числе тех, кто первыми получит вакцину от коронавируса?

Алексей Морозов: Вакцина пока только тестируется. Здесь мы будем следить за ситуацией. Надо будет понимать, как она скажется на самих спортсменах, у которых тяжелый сезон, большие нагрузки. Будем доводить всю информацию, которую собираем и получаем, до тренеров и руководителей клубов и медицинских работников.

Из клубов поступают сообщения о заболевших вирусом. Не приходили ли в лигу обращения с просьбой перенести какие-то матчи?

Алексей Морозов: Мы проводили с руководителями клубов совещание, на котором говорилось, что у нас очень сжатый календарь и надо следить за здоровьем. Мы следим за всеми игроками, тестируем их. У нас в онлайн-режиме есть результаты этих тестов. Поэтому критической ситуации в лиге на данный момент нет для того, чтобы задуматься о переносах. Все могут играть. Есть молодежные команды, есть фарм-клубы. В такой ситуации молодые игроки могут получить свой шанс и проявить себя в КХЛ.

Президент ярославского "Локомотива" Юрий Яковлев сказал о том, что у нескольких клубов фактически одно управление, что разрушает идею потолка зарплат…

Алексей Морозов: У нас юридически закреплено, что у каждого клуба один генменеджер. Жесткий потолок введен для того, чтобы был интересный чемпионат. По предсезонке видно, как выровнялись команды. Было несколько интересных переходов. Мы надеемся, что этот чемпионат нам наоборот принесет зрелищность, борьбу, которые понравятся нашим болельщикам.

ЦСКА заплатил "налог на роскошь" за прошлый сезон?

Алексей Морозов: Они, и "Салават Юлаев" хотят решать этот вопрос в юридической плоскости.

Какова ситуация с проведением Матча всех звезд-2021 в Риге?

Алексей Морозов: На данный момент идет подготовка. Мы с Ригой на связи, постоянно с ними общаемся. Мы рассчитываем, что проведем там Матч Звезд с полными трибунами.

Когда мечтаете увидеть полные трибуны?

Алексей Морозов: Мечтать мы не привыкли, нам хочется жить в реальности. Знаем, что позавчера в Новосибирске нельзя было проводить матчи со зрителями, сейчас уже допускаются 25 процентов. Ситуация налаживается.

Вас не удивило, что "Ак Барс" приехал в Москву без своего капитана, Даниса Зарипова?

Алексей Морозов: Меня не удивило. Я с ним сегодня разговаривал. Он не поехал на выезд, тренер сказал ему готовиться к домашним матчам. Это дело тренера, но я рад, что он в хорошей форме.

Ситуация в Беларуси создала для КХЛ какие-то сложности?

Алексей Морозов: Хоккей вне политики. Там есть ситуация, но мы знаем, что минское "Динамо" готово. Они прислали нам все гарантии, что команды, которые к ним прилетят, будут в полной безопасности.