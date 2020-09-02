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02.09.2020 23:03
Рубрика: Спорт

Антон Слепышев: Заменять Капризова не буду, но планка самая высокая

Текст: Илья Соболев
Автор одной из шайб в первом матче нового сезона КХЛ ЦСКА - "Ак Барс" (2:3) форвард армейцев Антон Слепышев рассказал, чего не хватило его команде для победы.
Фото: Елена Руско / ТАСС
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Как оцените первую игру после полугода без хоккея?

Антон Слепышев: Соскучились по хоккею, по атмосфере, по болельщикам. Рады были вернуться, хоть и немножко нервничали. Хорошая игра, отличный соперник. Всем было интересно.

Яруллин намекал, что вы "ныряли" в моменте, когда заработали буллит

Антон Слепышев: Думаю, если Яруллин мне не помешал, то вывалился бы один на один. Я работал ногами, не нырял.

Как оцените взаимодействия в команде и в вашем звене?

Антон Слепышев: Первая игра, не все моменты отработаны. Впереди долгий сезон, 59 игр, все придет. В звене "химия" до конца не налажена. Будем работать.

В моменте с голом вам помог рикошет. Рассчитывали на него?

Антон Слепышев: Ну какой расчет? Просто бросал в створ. Хорошо, что удачно получилось.

Чего не хватило ЦСКА, чтобы не доводить дело до овертайма?

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Антон Слепышев: Не хватило моего реализованного буллита. Не хватило концентрации, наверное. Стали жаться к воротам. И "Ак Барс" задавил. Лидеры у них забили хороший гол. Опять же первая игра. Немного нервничали в концовке, хотели выиграть.

Как оцените свою физическую форму и команды в целом?

Антон Слепышев: Тяжело оценивать, скомканная подготовка. Но все команды в равных условиях. Сегодня был быстрый хоккей, так что в принципе все готовы. Оценку в процентах лучше дать по ходу сезона, когда станет понятно, как это все скажется на нас.

Говорят, что вы можете заменить ушедшего Кирилла Капризова. Сами какую себе планку наметили?

Антон Слепышев: Планка самая высокая. Заменять никого не буду. Останусь самим собой, а очки придут.

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