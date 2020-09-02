Постановление правительства Астраханской области от 1 сентября 2020 год № 397-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В целях обеспечения возможности обращения граждан в центры социальной поддержки населения за получением отдельных государственных услуг Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления:

- в абзаце четырнадцатом слова "и пункте 4 настоящего постановления" исключить;

- абзац пятнадцатый признать утратившим силу.

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции;

"4. Министерству социального развития и труда Астраханской области организовать работу государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).".

1.3. В пункте 17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в подпункте 17.4:

абзац третий изложить в новой редакции:

"- приема граждан по предварительной записи по вопросам опеки, попечительства и патронажа;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"- приема заявлений по предварительной записи о выдаче документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки (удостоверения и их дубликаты, справки) в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ "О ветеранах";

Федеральным законом от 26.11.98 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2017 № 260-П "Об отдельных мерах социальной поддержки многодетных семей Астраханской области";

- приема заявлений по предварительной записи о назначении и выплате в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 24.12.2019 № 548-П "О единовременном пособии на обустройство участникам подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области" в 2020 году" единовременного пособия на обустройство участникам подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П;

- приема заявлений по предварительной записи о назначении и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Прием граждан, в том числе их заявлений, в случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, производится при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении для приема, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане, пришедшие на прием, обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).";

- подпункт 17,5 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







