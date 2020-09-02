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2 сентября 2020 г.

Постановление правительства Брянской области от 28 августа 2020 года № 413-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 августа 2020 года № 10786 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 № 384-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в редакции:

"2. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Брянской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Данное ограничение не распространяется на:

проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях);

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа Брянской области первого созыва;

проведение встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, с количеством участников не более десяти человек;

мероприятия избирательных комиссий, связанные с подготовкой и проведением единого дня голосования, обучением организаторов выборов и иных участников избирательного процесса;

при условии соблюдения участниками указанных мероприятий социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, предписаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области;

проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.".

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 исключить.

1.3. Подпункты 3.1, 3.2 пункта 3 исключить.

1.4. В пункте 4:

1.4.1. Подпункт 4.2 изложить в редакции:

"4.2. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.".

1.4.2. Подпункт 4.4 изложить в редакции:

"4.4. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.".

1.5. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в редакции:

"5.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, прибывшим в Российскую Федерацию с территории стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также проживающим совместно с ними лицам.".

1.6. Пункт 7 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз



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