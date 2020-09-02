Главная новинка года от Rolex - обновленный Submariner из стали Oystersteel с черным циферблатом и вращающимся безелем с диском Cerachrom того же цвета. Фото: Rolex

1 сентября компания Rolex представила свои новинки 2020 года. Лидер швейцарского часового рынка нечасто балует публику принципиальными обновлениями коллекций - эта компания действует по принципу "семь раз отмерь, один отрежь". Зато даже детали обновления моделей, вроде изменения размера корпуса или цветов циферблата, привлекают внимание и горячо обсуждаются. Практически все изменения оказываются коммерчески успешными - провалов у Rolex не бывает.

Submariner

Основной фокус внимания в этом году приходится на образцовые дайверские часы - Oyster Perpetual Submariner и Oyster Perpetual Submariner Date. Их корпус слегка увеличен - до 41 мм. Кроме того, был переосмыслен браслет и некоторые детали дизайна.

Строго говоря, эти метаморфозы заметны далеко не с первого взгляда, но для поклонников марки они очевидны и даже могут вызывать яростные споры.

Модели Submariner этого года оснащены калибром 3230 (он выпущен маркой тоже только в этом году) и калибром 3235 соответственно. Последний показывает не только время, но и дату, и впервые применен в коллекции Submariner.

Калибр 3230 - новинка этого года. Фото: Rolex

Сохраняя узнаваемость внешнего облика первой модели 1953 года, новая версия Submariner в исполнении из стали Oystersteel привлекает внимание черным циферблатом и вращающимся безелем с диском Cerachrom того же цвета.

Версия часов Submariner Date в стиле Rolesor (Oystersteel и желтое золото) сочетает циферблат "королевского синего" цвета с вращающимся безелем с синим диском Cerachrom. В двух других версиях Submariner Date (одна из стали Oystersteel, другая из белого золота) циферблат и вращающийся безель с диском Cerachrom имеют разные цвета. В первой версии черный циферблат сочетается с зеленым безелем, во второй - с синим.

Oyster Perpetual

Линейка Oyster Perpetual полностью обновлена. Во-первых, в ней появилась новая модель диаметром 41 мм (Oyster Perpetual 41). Cеребристый с солнечным отливом циферблат дополняют стрелки и часовые указатели из желтого золота. Существует также более "повседневная" версия с циферблатом черного цвета.

Новое поколение часов Oyster Perpetual снабжено индикацией Chromalight: стрелки и часовые указатели покрыты или наполнены люминесцентным веществом долгого действия с синим свечением в темноте.

Кроме того, женские часы Oyster Perpetual 36 (их диаметр 36 мм) неожиданно заиграли всеми цветами радуги благодаря новым ярким лакированным циферблатам. Они предлагаются в пяти цветах: розовый candy, бирюзово- синий, желтый, красно-коралловый и зеленый.

И мужские, и женские часы Oyster Perpetual оснащены тем же новым калибром 3230, что и Submariner.

Oyster Perpetual Datejust 31

Rolex представил также четыре версии часов Oyster Perpetual Datejust 31 в стиле Rolesor белого цвета (сталь Oystersteel и белое золото). На выбор предлагаются циферблаты разных цветов с часовыми указателями или римскими цифрами из белого золота.

Первая версия предлагается с красивейшим циферблатом цвета aubergine ("баклажан") с солнечным переливом и украшена бриллиантами.

Три другие версии представлены с темно-мятным циферблатом с солнечным переливом, белым лакированным циферблатом или циферблатом dark grey ("темный серый") с солнечным переливом и оснащены рифленым безелем из белого золота.

Стрелки и часовые указатели или римские цифры изготовлены из белого золота. Новые версии оснащены калибром 2236.

Oyster Perpetual Sky-Dweller

Oyster Perpetual Sky-Dwellerиз желтого золота впервые предлагаются с браслетом Oysterflex. Это первая модель категории "классических часов" с инновационным браслетом из эластомера высокого качества. Браслет оснащен застежкой Oysterclasp и системой удлинения Rolex Glidelock для комфорта при ношении.

Само собой разумеется, новая версия (ее диаметр 42 мм) оснащена вращающимся рифленым безелем, характерным для модели Sky-Dweller и необходимым для настройки функций часов с помощью системы Ring Command. Новый Sky-Dweller работает на калибре 9001.

В заключение отметим, что все представленные часы Rolex прошли сертификацию на присвоение статуса сверхточного хронометра, и их владельцам гарантирована исключительно высокая точность часов в процессе ношения.