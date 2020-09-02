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2 сентября 2020 г.

Постановление правительства Республики Дагестан от 1 сентября 2020 года № 190 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан за II квартал 2020 года"

Дата подписания 1 сентября 2020 г.
Опубликован 2 сентября 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 г. № 28 "О прожиточном минимуме в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан за II квартал 2020 года на душу населения 10 462 рубля, для трудоспособного населения - 10 717 рублей, пенсионеров - 8 200 рублей, детей - 10 757 рублей.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан А.Карибов



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