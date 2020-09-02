ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине

Пилот лайнера американских авиалиний пожаловался на пролетевшего мимо мужчину. Инцидент произошел во время захода борта на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает телеканал Fox 11.

"Информацию о мужчине с реактивным ранцем рядом с самолетом пилот передал в диспетчерскую. Высота, на которой оказался неожиданный попутчик, составляла 914 метров. При этом расстояние до самого лайнера было около 274 метров", - приводит подробности РИА Новости.

Сообщается, что мужчину видел пилот и еще одной авиакомпании. Представители ФБР уже заявили, что получили информацию и сейчас выясняют детали произошедшего.