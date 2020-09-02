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02.09.2020 12:02
Рубрика: Общество

Гинцбург предложил поучаствовать в испытаниях вакцины людям старше 60 лет

Текст: Ирина Невинная
В пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V" смогут принять участие люди старшего возраста. Об этом сообщил сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он подтвердил, что в ближайшие два-три дня вакцину развезут по медучреждениям Москвы, и затем начнутся пострегистрационные исследования. Набор добровольцев продолжается. Причем на сайте московского правительства, где можно подать заявку для участия в испытаниях, указано, что возрастных ограничений для волонтеров не предусмотрено.

Фото: Снимок с видео / пресс-служба первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС
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"Я думаю, что когда пойдут пострегистрационные испытания, одной из задач этих испытаний, которые начнутся в ближайшие пять-шесть-семь дней, являются исследования и группы добровольцев, которым больше шестидесяти, 60, 70, 80 лет", - пояснил сегодня Александр Гинцбург РИА Новости.

Он выразил надежду, что Минздрав выдаст такое разрешение. Ранее в министерстве заявляли, что вакцинацию людей пенсионного возраста начнут только после полного завершения третьей, пострегистрационной фазы клинических исследований.

"РГ" направила запрос в министерство по этому поводу.

В НИЦ Гамалеи, очевидно, уверены в безопасности разработанной вакцины. Сам Александр Гинцбург сообщал, что сделал прививку еще до начала КИ, и никаких побочных проявлений у него не было.

Никаких серьезных осложнений у добровольцев, которым уже была введена вакцина против коронавируса "Спутник V", до сих пор не обнаружено. Об этом сообщил сегодня ведущий специалист Центра Гамалеи Федор Лисицын. Он также подчеркнул, что тот "список 144 побочных эффектов", на который ссылаются в прессе, - "это все осложнения уровня любой вакцинации, это даже не осложнения, а наблюдаемые эффекты", заявил Лисицын в интервью телеканалу "Россия 24".

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Специалист отметил, что у всех людей индивидуальная переносимость препарата, поэтому перед вакцинацией граждане должны проходить обязательный медосмотр. Кроме того, как следует из инструкции к вакцине, прививка делается в медицинском учреждении, и после вакцинации пациент должен еще полчаса оставаться под наблюдением медиков.

Лисицын также заявил, что тоже собирается принять участие в исследованиях. "Я тоже завтра буду проходить медосмотр. Я еще не попал под исследование, потому что для классического испытания я не совсем подхожу по физическим параметрам, - отметил ученый. - Когда делались испытания на добровольцах, для второй стадии отбирались люди стандартизированных физических кондиций и более сравнимых, это абсолютно правильно. А вот на третий этап - почему бы и не принять участие", - добавил он в телеинтервью.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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