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02.09.2020,  
13:57
Текст:  Алексей Моисеев

Как США помогали Китаю модернизировать клон советской БМП-1

В 80-е годы Китай и США поддерживали тесные контакты в военной области. В то время существовали программы по модернизации выпускавшихся в КНР различных образцов боевой техники.

Например, как сообщает sinorecords.org, корпорация NORINCO и американская FMC предполагали организовать экспорт улучшенной БМП Type 86 (WZ-501).

Эта боевая машина пехоты являлась нелицензионной копией советской БМП-1, которая попала в КНР в начале 80-х годов из Египта.

На образце, получившем обозначение NFV-1, старую башню с 73-мм пушкой предполагали заменить на новую, так же одноместную с 25-мм M242 Bushmaster, применяющуюся на бронемашинах M2 и M3 Bradley и LAV-25.

Орудие было стабилизирована в двух плоскостях, его боекомплект насчитывал 165 снарядов.

Комбинированный прицел предусматривал возможность эффективного применения вооружения в ночных условиях.

Имелся также спаренный 7,62-мм пулемет М240 с запасом патронов в 5 000 штук.

Фото: Алексей Моисеев
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Получив другое боевое отделение, Type 86 утратила возможность использования противотанковых управляемых ракет HJ-73, являющихся копиями советских ПТУР "Малютка".

Боевая масса - 13 600 кг. Мощность двигателя - 293 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. На плаву - 7 км/ч. Запас хода по топливу: от 460 до 510 км.

Экипаж - три человека (механик-водитель, командир, наводчик). В десантном отделении размещалось 8 военнослужащих.

БМП была изготовлена в короткие сроки и успешно испытана. Ее стали демонстрировать на выставках вооружений. По приглашению египтян она проходила тестирования в АРЕ.

Однако после событий на площади Тяньаньмэнь сотрудничество между NORINCO и FMC было немедленно прекращено. Считается, что полученный китайцами опыт пригодился при создании других модификаций бронемашин.

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