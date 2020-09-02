Лавров: РФ озабочена задержаниями российских журналистов в Беларуси

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена фактами задержания российских журналистов в Беларуси. При этом он отметил, что в ходе сегодняшних переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем были получены заверения в том, что работа российских журналистов, имеющих аккредитацию и осуществляющих свою деятельность в рамках закона, будет должным образом обеспечена.

"Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Беларуси и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе не самому такому аккуратному", - сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы сегодня подчеркнули еще раз и получили заверения со стороны наших белорусских коллег в необходимости обеспечивать работу российских журналистов, которые имеют соответствующую аккредитацию и действуют в рамках правового поля", - добавил российский министр.