"Зеленое" развитие - ключевое слово для реализации высококачественного развития китайской экономики. В последние годы благодаря неустанным усилиям в Китае объем выброса главных загрязняющих веществ значительно сократился, и экологическая среда заметно улучшилась. В 2018 году в Китае выброс двуокиси углерода на единицу ВВП снизился на 45,8% по сравнению с 2005 годом.

Китай серьезно соблюдает Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, Парижское соглашение по климату и Базельскую конвенцию, внося свой активный вклад в глобальное управление окружающей средой.

А США в июне 2017 года объявили о прекращении реализации Парижского соглашения по климату, что воспрепятствовало процессу сокращения выбросов и "зеленого", низкоуглеродного развития в глобальном масштабе. Кроме того, США переместили солидные объемы отходов в развивающиеся страны, что нанесло огромный вред глобальной экологической среде.

Аналитики отмечают, что некоторые американские политики, в том числе Майк Помпео, высокомерно игнорируют и даже отменяют важные международные договоры, просто манипулируя ими, исходя из политической конъюнктуры и собственных интересов. Их действия грубо нарушают международную беспристрастность и справедливость, а также подрывают мир, стабильность и развитие на планете.

"То, что Помпео руководит внешней политикой США, привело к тому, что страна понесла самые тяжелые дипломатические потери за последние десятилетия", - отмечается в авторской колонке Джексона Дила, опубликованной 30 августа на сайте газеты "Вашингтон пост". Заголовок статьи - "Майк Помпео - худший госсекретарь в истории США".

В статье подчеркивается, что Помпео жаждет заполучить должность президента, возможно, уже в 2024 году как кандидат от Республиканской партии. Президентские амбиции, которые Помпео удавалось скрывать еще год назад, уже выплыли наружу. Он, возможно, достигнет пика своей карьеры, но только в качестве худшего госсекретаря в истории страны, отмечается в статье.