Медведев без проблем вышел во второй раунд US Open

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, переиграв в трех сетах аргентинца Федерико Дельбониса.

В стартовом матче US Open Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, встречался с аргентинцем Федерико Дельбонисом. В стартовых двух сетах россиянин отдал сопернику всего три гейма - 6:1, 6:2. И лишь в третьей партии представителю Аргентины удалось оказать более упорное сопротивление. Но спустя час и 48 минут россиянин победно вскинул руки вверх - 6:4.

Следующим соперником Медведева станет Кристофер О'Коннелл из Австралии, который нанес поражение сербу Ласло Дьере. После победы теннисист отметил, что доволен тем, что ему удалось добыть победу так быстро.

"Доволен счетом. Рад, что было всего три сета, и мы успели закончить до полуночи. Я играл стабильно, не рискуя. Несмотря на счет, сопернику удавалось проводить неплохие розыгрыши", - сказал россиянин после матча.