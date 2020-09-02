Меняет правила игры: NI оценил российский ракетный комплекс "Гермес"

Издание The National Interest обратило внимание на ракетный комплекс нового поколения "Гермес", представленный на форуме "Армия 2020".
"В греческой мифологии Гермес выступает как эмиссар и посланник богов. Недавно представленная Россией система управляемого вооружения "Гермес" нового поколения может стать очень мощным посланием, поскольку сверхзвуковая ракета большой дальности способна уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией", - не без иронии замечает автор.
Представитель КБ Шипунова (входит в "Высокоточные системы" в составе госкорпорации Ростех), сообщил, что по результатам испытаний вероятность поражения танка составляет 98-99 процентов, поскольку ракета может отклониться от цели лишь на пятьдесят сантиметров даже при стрельбе на максимальную дальность в сто километров.
Сообщается, что новые боеприпасы будут летать со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука. Они могли бы занять определенную нишу между высокоточными боеприпасами и артиллерийскими системами.
Система "Гермес" включает с себя нескольких беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые могут помочь ей обнаружить и поразить цель. Комплекс также имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками для шести ракет и может вести залповый огонь по шести целям одновременно.
Каждая ракета несет осколочно-фугасную боевую часть с двадцатью килограммами в тротиловом эквиваленте.
"Гермес" можно использовать против бронетехники противника, но он эффективен и при уничтожении командирских или штабных машин, узлов связи и складов. Модуль совместим с любым шасси, в том числе бронемашин, что дать сделает эти платформы еще более мощными.
Комплекс, имеющий автономную систему наведения ракет типа "выстрелил и забыл", также может вести огонь при наведении с БПЛА и военных кораблей.
"Это может изменить правила игры на арене противотанковых платформ и, безусловно, бросить вызов израильским ракетам Spike, делая американскую противотанковую систему Javelin совершенно устаревшей", - заключает автор.