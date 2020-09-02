Меняет правила игры: NI оценил российский ракетный комплекс "Гермес"

The National Interest высоко оценил систему управляемого вооружения "Гермес"

Издание The National Interest обратило внимание на ракетный комплекс нового поколения "Гермес", представленный на форуме "Армия 2020".

"В греческой мифологии Гермес выступает как эмиссар и посланник богов. Недавно представленная Россией система управляемого вооружения "Гермес" нового поколения может стать очень мощным посланием, поскольку сверхзвуковая ракета большой дальности способна уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией", - не без иронии замечает автор.

Представитель КБ Шипунова (входит в "Высокоточные системы" в составе госкорпорации Ростех), сообщил, что по результатам испытаний вероятность поражения танка составляет 98-99 процентов, поскольку ракета может отклониться от цели лишь на пятьдесят сантиметров даже при стрельбе на максимальную дальность в сто километров.

Сообщается, что новые боеприпасы будут летать со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука. Они могли бы занять определенную нишу между высокоточными боеприпасами и артиллерийскими системами.

Система "Гермес" включает с себя нескольких беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые могут помочь ей обнаружить и поразить цель. Комплекс также имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками для шести ракет и может вести залповый огонь по шести целям одновременно.

Каждая ракета несет осколочно-фугасную боевую часть с двадцатью килограммами в тротиловом эквиваленте.

"Гермес" можно использовать против бронетехники противника, но он эффективен и при уничтожении командирских или штабных машин, узлов связи и складов. Модуль совместим с любым шасси, в том числе бронемашин, что дать сделает эти платформы еще более мощными.

Комплекс, имеющий автономную систему наведения ракет типа "выстрелил и забыл", также может вести огонь при наведении с БПЛА и военных кораблей.

"Это может изменить правила игры на арене противотанковых платформ и, безусловно, бросить вызов израильским ракетам Spike, делая американскую противотанковую систему Javelin совершенно устаревшей", - заключает автор.