Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.09.2020,  
09:16
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Меняет правила игры: NI оценил российский ракетный комплекс "Гермес"

The National Interest высоко оценил систему управляемого вооружения "Гермес"
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисевв
Ракетный комплекс "Гермес" уничтожит танки на расстоянии до 100 км

Издание The National Interest обратило внимание на ракетный комплекс нового поколения "Гермес", представленный на форуме "Армия 2020".

"В греческой мифологии Гермес выступает как эмиссар и посланник богов. Недавно представленная Россией система управляемого вооружения "Гермес" нового поколения может стать очень мощным посланием, поскольку сверхзвуковая ракета большой дальности способна уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией", - не без иронии замечает автор.

Представитель КБ Шипунова (входит в "Высокоточные системы" в составе госкорпорации Ростех), сообщил, что по результатам испытаний вероятность поражения танка составляет 98-99 процентов, поскольку ракета может отклониться от цели лишь на пятьдесят сантиметров даже при стрельбе на максимальную дальность в сто километров.

Сообщается, что новые боеприпасы будут летать со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука. Они могли бы занять определенную нишу между высокоточными боеприпасами и артиллерийскими системами.

Система "Гермес" включает с себя нескольких беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые могут помочь ей обнаружить и поразить цель. Комплекс также имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками для шести ракет и может вести залповый огонь по шести целям одновременно.

Фото: Калашников / youtube.com
Противотанковую управляемую ракету "Вихрь-1" показали на видео

Каждая ракета несет осколочно-фугасную боевую часть с двадцатью килограммами в тротиловом эквиваленте.

"Гермес" можно использовать против бронетехники противника, но он эффективен и при уничтожении командирских или штабных машин, узлов связи и складов. Модуль совместим с любым шасси, в том числе бронемашин, что дать сделает эти платформы еще более мощными.

Комплекс, имеющий автономную систему наведения ракет типа "выстрелил и забыл", также может вести огонь при наведении с БПЛА и военных кораблей.

"Это может изменить правила игры на арене противотанковых платформ и, безусловно, бросить вызов израильским ракетам Spike, делая американскую противотанковую систему Javelin совершенно устаревшей", - заключает автор.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: World of Weapon / youtube.com
Китайский палубный "летающий радар" совершил первый полет 01.09.2020
СМИ: "Циркон" запустят с борта "Адмирала Горшкова" в сентябре 31.08.2020
Противотанковую управляемую ракету "Вихрь-1" показали на видео 31.08.2020
ПТРК
Украинская оборонка пытается "догнать" российский комплекс "Штурм-СМ" 31.07.2020
Стал известен первый покупатель китайского аналога ПТРК Javeline 21.07.2020