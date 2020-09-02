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02.09.2020 23:06
Рубрика: Спорт

Миранчук определился с игровым номером в "Аталанте"

Текст: Максим Домчев

Российский полузащитник Алексей Миранчук определился с номером, под которым будет выступать за итальянскую "Аталанту".

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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Пока итальянский клуб ещё не объявил о переходе 24-летнего полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука. Стороны договорились о пятилетнем контракте. Отступные за Миранчука составят 14,5 млн евро.

В тоже время в интернете появилась фотография, на которой видно, что россиянин выбрал 59-й номер. Снимок разместил Стефано Конфорти, который является болельщиком "Локомотива".

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