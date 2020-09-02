Миранчук определился с игровым номером в "Аталанте"

It’s official.



Aleksey Miranchuk to Atalanta.



He will wear number 59 shirt.



The same number he’s been wearing since he started playing football 👏🏼 pic.twitter.com/onj2PAmYKi — Stefano Conforti (@confortistefano) September 2, 2020

Российский полузащитник Алексей Миранчук определился с номером, под которым будет выступать за итальянскую "Аталанту".

Пока итальянский клуб ещё не объявил о переходе 24-летнего полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука. Стороны договорились о пятилетнем контракте. Отступные за Миранчука составят 14,5 млн евро.

В тоже время в интернете появилась фотография, на которой видно, что россиянин выбрал 59-й номер. Снимок разместил Стефано Конфорти, который является болельщиком "Локомотива".