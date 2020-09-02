Постановление губернатора Новосибирской области от 2 сентября 2020 года № 152 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63- ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 27.08.2020 № 54-00-01/001-7813-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8002-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8018-2020) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 24.08.2020 № 54-00-01/001-7659-2020" дополнить словами ", от 27.08.2020 № 54-00-01/001-7813-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8002-2020, от 01.09.2020 № № 001/001-8018-2020".

2. Абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"проведению официальных спортивных соревнований без участия зрителей (за исключением официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, на которые допускаются зрители в количестве не более 25 процентов от общей вместимости места проведения соревнований при условии соблюдения социального дистанцирования);".

3. Подпункт 1 пункта 4 изложить в редакции:

"1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;".

4. Абзацы первый, второй пункта 12 изложить в редакции:

"12. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, организации отдыха детей и их оздоровления и гостиницы:

приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;".

А.А.Травников







