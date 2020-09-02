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02.09.2020 19:51
Рубрика: Власть

Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным

Текст: Кира Латухина

Россия заинтересована в обмене данными с ФРГ по ситуации с блогером Алексеем Навальным, но ответа от Берлина на запросы пока нет. Об этом заявили в Кремле. До вывоза пациента в Германию отравляющих веществ в его организме найдено не было.

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"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генеральная прокуратура направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая, что будет предоставлен официальный ответ, сообщил Песков.

"Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", - заметил представитель Кремля.

"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - подчеркнул Песков.

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