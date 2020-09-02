Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры

Глава государства рекомендовал Общественной палате представить предложения по формированию независимого рейтинга российских и иностранных вузов в сфере культуры и искусства.

Доклад нужно представить до конца года.

До ноября правительство при участии Общественной палаты должно проанализировать состояние системы профподготовки специалистов в области физкультуры и спорта и принять дополнительные меры по ее совершенствованию.

Также Владимир Путин поручил прописать в примерных основных программах детсадов и школ обязательное выполнение гимнастических упражнений - с учетом ограничений по здоровью.