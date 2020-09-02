До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов

В столице растет загруженность дорог. На этой неделе не исключены местами девятибалльные пробки в часы пик. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Загруженность столичных дорог летом и осенью выше, чем в прошлом году. Так, уже 31 августа в столице было на 210 тыс. автомобилей больше. А 1 сентября в городе было 3,3 млн машин, что на 6% больше, чем в этот же день годом ранее. Связывают транспортники эту ситуацию с тем, что закончился сезон отпусков и начался учебный год. А также многие компании отменили удаленную работу для сотрудников.

Как предупреждает департамент транспорта, на этой неделе Москву ждут более длинные и сложные часы пик, а пробки могут местами достигать девяти баллов. Чтобы сократить время пути, лучше пользоваться общественным транспортом. Главное, не забывайте про средства защиты. При необходимости их можно купить в кассах столичной подземки.