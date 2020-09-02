Собянин пригласил московских школьников принять участие в акции "Первоклассный сентябрь"

"1 сентября - особенно важный день для первоклашек. От первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе. Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию "Первоклассный сентябрь", - написал глава города. - В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - "КидБург", "Кидзания", "Экспериментариум", "Иннопарк", Arena Space и мастер-классы в детских технопарках".

Куда именно лучше пойти, ребята могут выбрать на сайте акции и отправить туда заявку. Приходить надо в указанное время после подтверждения.

В целом бесплатно посетить площадки дополнительного образования смогут 40 тысяч первоклассников. Среди самых интересных - детский технопарк "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана приглашает на мастер-классы по биотехнологиям, scratch-программированию и робототехнике. В детском технопарке "На Зорге" ребята смастерят фантазийную тканевую игрушку и создадут макеты городских сооружений из картона, а в "Менделеев Центре" проведут химические опыты.

Детский технопарк "Траектория взлета" проведет занятия по scratch-программированию и конструированию роботов Lego, а "Вертикальный взлет"- по основам объемного прототипирования и цифровой фотографии.