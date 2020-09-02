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02.09.2020 11:14
Рубрика: Происшествия

Спасатели убрали осиное гнездо из школы на северо-востоке столицы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Департамент ГОЧС и ПБ Фото: Департамент ГОЧС и ПБ
Фото: Департамент ГОЧС и ПБ

Днем 1 сентября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение, что в одной из школ на северо-востоке столицы обнаружено осиное гнездо. Об этом сообщает департамент ГОЧС и ПБ.

Фото: iStock
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По данным пресс-службы департамента, к месту происшествия был выслан расчет спасателей АСО №8 Пожарно-спасательного центра Москвы. Осиное гнездо было найдено под полом веранды начальной школы.

Спасатели с помощью бензопилы вскрыли пол веранды и достали оттуда гнездо диаметром более 35 см. Никто из школьников не пострадал.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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