Спасатели убрали осиное гнездо из школы на северо-востоке столицы

Днем 1 сентября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение, что в одной из школ на северо-востоке столицы обнаружено осиное гнездо. Об этом сообщает департамент ГОЧС и ПБ.

По данным пресс-службы департамента, к месту происшествия был выслан расчет спасателей АСО №8 Пожарно-спасательного центра Москвы. Осиное гнездо было найдено под полом веранды начальной школы.

Спасатели с помощью бензопилы вскрыли пол веранды и достали оттуда гнездо диаметром более 35 см. Никто из школьников не пострадал.