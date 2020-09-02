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02.09.2020 09:11
Рубрика: Общество

В Москве еще 1359 пациентов вылечились от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

Еще 1359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216742 человек.

Фото: iStock
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Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

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