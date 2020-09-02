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02.09.2020 10:38
Рубрика: Общество

В Москве среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем 2 недели назад

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 625 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем 2 недели назад.

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Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 42,4% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% - от 46 до 65, 9,3% - от 66 до 79, еще 10,4% - старше 80 лет. Дети составляют 13,6% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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