В Москве среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем 2 недели назад

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 625 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем 2 недели назад.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 42,4% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% - от 46 до 65, 9,3% - от 66 до 79, еще 10,4% - старше 80 лет. Дети составляют 13,6% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.