Гидрометцентр: Maysak принесет сильные дожди в ряд регионов страны

Сразу несколько регионов страны окажутся в ближайшие дни в зоне непогоды. Тайфун Maysak принесет сильные дожди в Хабаровский и Приморский края, а также в Еврейскую автономную область. Об этом рассказали Гидрометцентре России.

"В Приморском крае в четверг осадки будут сопровождаться еще и ураганными порывами ветра до 35 метров в секунду на побережье региона. Ожидается подъем уровня воды в реках", - со ссылкой на научного руководителя службы Романа Вильфанда пишет ТАСС.

Maysak - девятый по счету в этом сезоне тайфун. Первого сентября он перешел в категорию супертайфуна, став самым сильным тропическим циклоном в АТР в этом году. Ранее Maysak уже обрушился на Китай, Корею и южные острова Японии, оставив там без света более 30 тысяч домов.