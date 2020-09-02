В Бурятии депутаты зачитали рэп для школьников

Депутаты городского совета Улан-Удэ поздравили школьников с Днем Знаний, записав для них музыкальный клип. Они зачитали рэп, порекомендовав ребятам начать учиться с первого дня, чтобы сдать ЕГЭ на "отлично".

"Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. После того, как подтянешь фигуру, ты поднажми на литературу", - посоветовали депутаты.

Они также напомнили, что курить сигареты и пить алкоголь - "это не круто, это просто отстой". В конце "рэперы" предложили школьникам снять ответные видеоклипы о "веселой школьной жизни". Автора лучшего ролика ждет приз.