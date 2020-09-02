В Хабаровске открылся Всероссийский форум "Эстафета поколений"

В Хабаровске стартовал Всероссийский форум "Эстафета поколений", посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны.

В нем принимают участие более 1500 человек: представители ветеранских организаций, а также патриотических клубов с разных регионов страны, сообщает пресс-служба правительства региона.

"К сожалению, в этом зале из-за ограничений по коронавирусу ветераны Великой Отечественной войны присутствовать не смогли. Выражаю всем им благодарность за мирное небо, возможность жить в сильной и независимой стране! Работа, которую сегодня проводят ветеранские организации, очень важна. Молодежь должна знать историю своих предков", - сказал на открытии форума врио губернатора Михаил Дегтярев.

В течение двух дней ветеранское сообщество пройдет углубленный образовательный курс по специфике передачи знаний об истории Второй мировой войны подрастающему поколению. Наставники пополнят свою методическую базу материалами образовательного курса по истории Дальневосточной операции Советских войск в августе-сентябре 1945года, представленными историками Тихоокеанского государственного университета.

Впервые на форуме для ветеранов организована творческая программа - конкурс чтецов и патриотической песни, посвященный Году памяти и славы, ярмарка мастеров "Связь поколений", выставка работ победителей Всероссийского фотоконкурса "Глазами наставника".