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02.09.2020 04:59
Рубрика: Происшествия

В Якутске завели дело после травмирования ребенка на детской площадке

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту травмирования 10-летней девочки на детской площадке.

По данным следствия, днем 27 августа девочка играла на детской площадке во дворе многоквартирного дома на улице Лонгинова. Когда она качалась на качелях, незакрепленная доска сорвалась и ударила ребенка по лицу. Девочка с переломом лицевой кости была доставлена в больницу.

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Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающую ответственность за халатность, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью. Правда, чтобы наказать виновных, надо найти хозяев этой детской площадки - от нее все открещиваются.

"В рамках расследования следователи установят принадлежность детской площадки, а также организацию и должностных лиц, обязанных обеспечить безопасность детей во время игры на аттракционах", - сообщила в среду старший помощник руководителя следственного управления СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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