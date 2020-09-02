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02.09.2020 07:20
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье трех врачей осудили за мошенничество

Текст: Дина Непомнящая

За махинации со средствами, выделенными по программе "Земский доктор", осудили трех медиков Забайкальской центральной районной больницы. Главного врача и двух его подчиненных приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого УФСБ, мошенническую схему фигуранты дела провернули в 2018 году. Главврач фиктивно уволил двух своих коллег и оформил их в Даурскую участковую больницу. Таким образом медики смогли получить по миллиону рублей, которые полагаются по программе тем, кто согласился работать в селе. Но, получив деньги, забайкальские врачи к новому месту работы не уехали, а остались в районном центре.

Виновные полностью возместили причиненный ущерб. Главврача сняли с должности, запретив занимать ее в дальнейшем в любых медучреждениях.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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