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02.09.2020,  
12:19
Текст:  Олег Корякин (Казань)

В России создали лазерный нейтрализатор снайперской оптики "СОСНА-Н"

Модифицированная система обнаружения "СОСНА-Н" сможет нейтрализовать снайперов.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Казанский холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию Ростех) представил на сайте нейтрализатор снайперской и наблюдательной оптики "СОСНА-Н". Также его можно было увидеть на форуме "Армия 2020".

Он является усовершенствованной версией предыдущей разработки "СОСНА". Прибор, сканируя местность узконаправленным инфракрасным лазерным лучом, может засечь оптическое устройство на расстоянии до 2500 метров.

Новая система "СОСНА-Н" также способна создать визуальные помехи лазерным излучением. К примеру, помешать работе вражеских снайперов, корректировщиков, наводчиков противотанковых ракетных комплексов.

Нейтрализатор может быть использован не только в военных нуждах, но и для обеспечения безопасности важных объектов и лиц.

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Фото: Vitalykuzmin.net
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