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02.09.2020 12:19
Рубрика: Общество

В Саратовcкой области директора интерната уволили из-за COVID-19

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области директора психоневрологического интерната уволили из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
За сутки в России подтверждено 4952 случая COVID-19 в 84 регионах

По данным областного министерства труда и соцзащиты, вспышку коронавирусной инфекции выявили у проживающих и сотрудников отделения Черкасского интерната в селе Колояр. Всего инфицировано 34 человека, один из них госпитализирован. Предыдущая вспышка COVID-19 в интернате в селе Черкасском произошла в апреле этого года, тогда одна из жительниц умерла. В селе Черкасском был введен карантин. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как сообщили правоохранители, хотя заболевшие появились в соцучреждении еще в конце марта, его руководство не приняло необходимых мер.

Как сообщили в региональном правительстве в настоящее время в интернате установлен режим изоляции, с соблюдением всех противоэпидемических требований, директор учреждения "освобожден от занимаемой должности".

Всего в регионе подтверждено уже более 12,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8116 человек, скончалось 76 саратовцев, еще 524 инфицированных умерло от других заболеваний.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Пандемия коронавируса COVID-19

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