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02.09.2020 17:31
Рубрика: Власть

Все школы Мордовии обеспечили бесплатное горячее питание для 1-4 классов

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В наступившем учебном году все школы Мордовии обеспечили бесплатным горячим питанием учеников 1 - 4 классов, выполнив соответствующее поручение президента РФ. В новой школе села Дракино работу пищеблока проверил глава РМ Владимир Волков: в День знаний лидер региона пообедал с ребятами в столовой. При этом сам гость заплатил за обед.
Обед в новой школьной столовой сельские первоклашки и глава РМ оценили на "отлично". Фото: Пресс-служба главы РМ Обед в новой школьной столовой сельские первоклашки и глава РМ оценили на "отлично". Фото: Пресс-служба главы РМ
Обед в новой школьной столовой сельские первоклашки и глава РМ оценили на "отлично". Фото: Пресс-служба главы РМ

Как сообщила пресс-служба главы РМ, новая школа в селе Дракино Торбеевского района была построена по наказам избирателей. Закупка оборудования для кабинетов обошлась в 35 миллионов рублей. В просторном двухэтажном здании площадью почти 5000 квадратных метров обучаются 138 ребят, 37 из них - из села Кажлодка: их ежедневно будет доставлять на занятия школьный автобус.

Поблагодарив строителей за качественную работу, глава республики на входе вручил символический ключ от школы первокласснику, пожелав хорошо учиться и всесторонне развиваться - благо, все возможности для этого у сельских детей теперь есть.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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В вестибюле здания посетителей встречает интерактивный мультисенсорный экран, где демонстрируются фотографии из истории школы. Владимиру Волкову показали прекрасно оборудованные классы: яркие и красочные для первоклашек и оснащенные всем необходимым кабинеты для старших школьников. Так, в кабинете химии подростки проводят настоящие эксперименты - с помощью электронного микроскопа исследуют структуру и физический состав местной почвы, взятой с местных полей.

В дракинской школе будут развивать информационно-технологическое направление. Здесь имеются швейно-вышивальная машина с компьютерным управлением, робототехнические наборы, современные компьютеры, ноутбуки, планшеты, интерактивные панели, мобильный лингафонный кабинет. Оснащен всем необходимым и медицинский кабинет. А в новом актовом зале организованы хореографический и театральный кружки.

В школьном музее хранят народную память об истории и героях Торбеевского района. Ученица 5 класса рассказала Владимиру Волкову о своем прадедушке - Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, командире партизанского отряда, местном уроженце Илье Ефимовиче Нужине. Глава Мордовии сделал памятную запись в школьной летописи.

Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"
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В кабинете первоклашек гость пообщался с самыми юными учениками. Один мальчик поинтересовался у главы РМ, не боится ли он прививок.

- Не боюсь! - заверил Владимир Волков. - Я уже сделал прививку от пневмококовой инфекции, через две недели сделаю от гриппа и буду ждать вакцину от коронавируса. А ты боишься? Нет? Ну, тогда вместе и сделаем все прививки!

В спортзале Владимира Волкова встретили юные футболисты и тренер Владимир Бибин.

- Таких условий для занятий спортом в Дракине, конечно, не было, - заметил наставник.

Гость тоже попробовал забить мяч в ворота местного голкипера. Сделать это удалось не сразу. За мастерство юный вратарь получил от Владимира Волкова футбольный мяч с автографом. Помимо футбола, сейчас у сельских ребят есть возможности заниматься в школьных секциях баскетболом, настольным теннисом, дзюдо.

После импровизированной тренировки глава РМ зашел в школьную столовую. Здесь - удобная мебель, светлый антураж, современное кухонное оборудование и улыбчивые повара в белоснежной униформе. Работники пищеблока пригласили гостя продегустировать школьный обед вместе с первоклашками. В дракинской школе, как и во всех школах республики, горячее питание бесплатно получают ученики с первого по четвертый класс, а также дети из малообеспеченных семей. Владимир Волков высоко оценил все блюда меню, заплатив за свой обед.

На встрече с родителями учеников в новом актовом зале глава РМ подчеркнул, что власти региона будут делать все, чтобы создать равные возможности для комфортной жизни и самореализации в городе и на селе. Многодетная мама шестерых детей Дина Герман от души поблагодарила главу региона.

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