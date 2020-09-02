Среди ставропольцев вырос интерес к обучению по целевому договору

Новый учебный год Северо-Кавказский федеральный университет начал первого сентября в смешанном формате. В связи с эпидемиологической ситуацией принято решение, которое будет способствовать уменьшению скопления студентов в стенах вуза: лекции проводятся дистанционно, а лабораторные и практические занятия - в очном формате.

В 2020 году специалисты приемной комиссии СКФУ обработали более 30 тысяч заявлений от абитуриентов. В результате на первый курс крупнейшего университета региона поступили около шести тысяч человек из 65 регионов России и 27 зарубежных государств. Отметим, что обучение иностранных студентов, которые не смогут въехать на территорию страны, будет проходить в дистанционном режиме.

Как и в прошлом году, наибольшее количество первокурсников - представители Ставропольского края. Также среди поступивших много жителей республик Северного Кавказа. СКФУ обеспечивает квалифицированными кадрами все социально-экономические сферы региона, так как в основном выпускники вуза остаются работать в родном округе.

Ежегодно растет интерес к возможности заключения целевого договора на обучение. В этом году вуз получил 679 заявок, что в полтора раза превышает план набора. Целевой договор позволяет организации-партнеру гарантированно получить в кадровый состав специалиста с необходимыми компетенциями. Благодаря активной работе сотрудников университета с абитуриентами повысился средний балл ЕГЭ. В 2020 году он составил более 72 баллов (72,6) - на балл больше, чем в период прошлогодней кампании. Это самый высокий показатель за историю СКФУ.

Рекордсменкой приемной кампании стала студентка первого курса направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" Александра Кабанова. Она получила максимальный балл среди поступивших - 303, включая дополнительные баллы, начисляемые университетом за личные достижения абитуриента.Среди самых популярных направлений подготовки - "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Медицинская биохимия", "Фармация", "Дизайн", "Управление персоналом", "Юриспруденция", "Международные отношения" и "Программная инженерия".

Новый учебный год начался и для учащихся Специализированного учебного научного центра, созданного при СКФУ для школьников. 45 учеников десятого класса будут учиться в двух специализированных классах - физико-математическом и биолого-химическом. Для них организованы особые условия для развития их исследовательских навыков.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом