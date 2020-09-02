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02.09.2020 13:52
Рубрика: Экономика

Туристический ретро-трамвай вернется на улицы Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

В Петербурге с 3 сентября возобновляется движение туристического трамвая, стилизованного под довоенный вагон ЛМ-33, прозванный "Американкой". Как сообщает "Горэлектротранс", попасть в трамвай можно будет только в масках и перчатках. Также вдвое сокращено число посадочных мест, все пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию.

Фото: iStock
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Ходить трамвай будет по особому маршруту с маркировкой "Т1", что означает "первый туристический". Вагон отправляется из Музея городского электротранспорта на Васильевском острове, направляется на Петроградскую сторону, проезжает мимо Финляндского вокзала, пересекает Неву по Литейному посту и далее следует по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. Через Троицкий мост трамвай возвращается на Петроградскую сторону и далее в депо. Всего из окна вагона можно увидеть порядка 500 достопримечательностей.

Внешне трамвай является самым что ни на есть старинным, но, как говорят в "Горэлектротрансе", на маршрут выходит реплика. Современная копия трамвая оснащена современными системами обогрева и кондиционирования, возле каждого сидения имеются USB-разъем.

Петербург стал первым городом России, где было открыто трамвайное движение, это произошло 3 сентября 1880 года. И отношение к трамваям в Петербурге особое. Например, именно трамваи до революции связывали заводы с рабочими поселками, в блокаду обессиленные жители ездили за пайками. Да что там, линия фронта в Московском районе проходила рядом с трамвайным кольцом, так что бойцы до дотов могли доехать прямо на трамвае.

Ретро-трамваи, видавшие многое, хранятся в Музее городского электрического транспорта. Периодически они выезжают на линию и каждый раз это становится знаковым событием в Петербурге. Учитывая интерес к ретро-транспорту, в Петербурге два года назад и запустили специальный туристический трамвай.

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