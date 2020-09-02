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02.09.2020,  
09:07
Текст:  Антон Валагин

Танк Т-90М "Прорыв" назван самым красивым в мире

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Танк Т-90М "Прорыв", чья премьера состоялась на форуме "Армия-2020", назван самой красивой машиной своего класса в мире.

Фото: Алексей Моисеев
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- Из современных - думаю, самый такой стремительный и красивый танк Т-90М "Прорыв". Но помимо внешних достоинств у него очень хорошие технические и боевые характеристики, - рассказал в интервью ТАСС глава концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Он добавил, что из танков времен Второй Мировой войны самыми привлекательными ему кажутся Т-34 с пушкой калибра 76 мм и машины серии КВ.

Т-90М "Прорыв" - глубокая модернизация Т-90, развитие экспортного варианта Т-90МС. Машина имеет принципиально новую башню, двигатель повышенной мощности, современную систему управления огнем и доработанную 125-миллиметровую пушку. По мнению экспертов, "Прорыв" и "Армата" в перспективе составят основу танкового парка России.

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