Танк Т-90М "Прорыв" назван самым красивым в мире

Танк Т-90М "Прорыв", чья премьера состоялась на форуме "Армия-2020", назван самой красивой машиной своего класса в мире.

- Из современных - думаю, самый такой стремительный и красивый танк Т-90М "Прорыв". Но помимо внешних достоинств у него очень хорошие технические и боевые характеристики, - рассказал в интервью ТАСС глава концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Он добавил, что из танков времен Второй Мировой войны самыми привлекательными ему кажутся Т-34 с пушкой калибра 76 мм и машины серии КВ.

Т-90М "Прорыв" - глубокая модернизация Т-90, развитие экспортного варианта Т-90МС. Машина имеет принципиально новую башню, двигатель повышенной мощности, современную систему управления огнем и доработанную 125-миллиметровую пушку. По мнению экспертов, "Прорыв" и "Армата" в перспективе составят основу танкового парка России.