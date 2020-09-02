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02.09.2020,  
10:57
Текст:  Майя Бирюкова

Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае

США и Россия - ведущие ядерные державы в мире. Но Россия удерживает лидерство по количеству ядерных боеголовок и по уровню развитости ракет, пишет китайский портал Sohu.
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Перевод статьи публикует "ИноСМИ". В материале указано, что на вооружении России есть сразу несколько типов ракетных комплексов: в их числе - "Тополь", "Ярс" и другие. В то же время у Пентагона есть только два вида межконтинентальных ракет: семейства Minuteman и Trident. Отказавшись от ракет Peacekeeper (они стояли на вооружении в 1986 - 2005 годах) и MGM-134 Midgetman (которые так и не были приняты на вооружение), США утратили часть своего ядерного потенциала.

Китайские военные специалисты утверждают, что на вооружении российской армии сейчас стоит свыше 300 межконтинентальных ракет. Это вызывает у Вашингтона "ужас", пишет портал. При этом доля современных ракетных комплексов в составе РВСН вырастет до 81 процента вместо теперешних 76.

Ракетный комплекс "Ярс" приходит на смену "Тополю", и, по оценкам экспертов, вероятность того, что он прорвет американскую систему ПРО, весьма высока. Ракету "Сатана", которую китайское издание называет "устаревшей, но непобедимой", заменит РС-28 "Сармат".

Упоминается и гиперзвуковой комплекс "Авангард", которая сможет преодолеть американскую систему ПРО. "Другим странам потребуется несколько лет, чтобы догнать Россию в этом отношении", - пишет автор статьи.

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