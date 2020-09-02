Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о том, что он ранее перенес "серию микроинсультов". Об этом американский лидер во вторник написал в своем Twitter, снова назвав СМИ "лживыми".

"Это никогда не заканчивается! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, ездил в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, перенеся серию микроинсультов", - говорится в публикации хозяина Белого дома. Трамп подчеркнул, что с ним такого никогда не случалось, пишет ТАСС.

Президент не уточнил, о какой именно публикации идет речь. Однако ранее телекомпания CNN распространила сообщение со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу журналиста газеты The New York Times Майкла Шмидта "Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента". В нем отмечалось, что в ноябре прошлого года, когда Трамп посещал центр имени Уолтера Рида, вице-президента США Майкла Пенса попросили быть готовым временно взять на себя президентские полномочия в случае, если главе государства будут проводить медицинские процедуры, требующие наркоза.

Отметим, что позже, во вторник, лечащий врач президента США Шон Конли подтвердил, что американский лидер здоров, инсульта или микроинсульта у него не было. "У меня нет опасений относительно его способности выдерживать напряженный график, который его ждет. Я полагаю, что он останется в состоянии выполнять обязанности президента", - говорится в заявлении врача.