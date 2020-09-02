Указ губернатора Тульской области от 31 августа 2020 года № 99 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

Новости

Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах 02:05
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября 01:38
Звезда танцевальной музыки 90-х Эрик Мурилло скончался в 49 лет 01:08
В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты 00:55
В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
Названа причина смерти актера Бориса Клюева 01.09.2020
Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым 01.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США 01.09.2020
В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат 01.09.2020
МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 01.09.2020
Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 01.09.2020
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 01.09.2020
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 сентября 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 31 августа 2020 года № 99 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

Дата подписания 31 августа 2020 г.
Опубликован 2 сентября 2020 г.
Вступает в силу 1 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗTO "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменение:

в подпункте 1.1 пункта 1 указа текст "31 августа" заменить текстом "7 сентября".

2. Указ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией